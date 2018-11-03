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安全氣袋可能出問題　 豐田全球回收100萬輛車

2018-11-03 列印
　　日本豐田汽車公司周四宣佈在全球回收一百萬輛汽車，因為安全氣袋可能出現問題。

　　受影響的包括二○○四年至二○○六年在美國出售的Scion xA型號房車，估計為數一萬七千輛；還有分別在日本、歐洲和其他地區出售的不同型號汽車，包括「Isis」等。

　　豐田指，當這些汽車的電子系統出現短路時，會損害電路板，令安全氣袋無法正常操作，出現不應該彈出時彈出、應該彈出時又不彈出的情況。豐田會於十二月通知車主，把車交到車行更換安全氣袋組件。

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