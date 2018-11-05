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古巴最高領導人卡內爾到訪北韓展示團結友好

2018-11-05 列印
　　古巴最高領導人卡內爾（Miguel Diaz-Canel）昨到訪北韓，展開歷史性的訪問。北韓黨媒稱，此行展示了兩國的強大友誼與團結。

　　法新社引述北韓官方勞動新聞的評論文章指，卡內爾此行的歷史性展示了兩國的強大友誼與團結，而且北韓民眾對卡內爾到訪表示熱烈歡迎。卡內爾今年四月出任古巴最高領導人，這次是他首次出訪亞洲國家。北韓日前與美國陷入僵局，北韓威脅美國放寬制裁，否則不排除再恢復核武政策。而古巴則在特朗普當選美國總統後，美古關係愈趨惡化。



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