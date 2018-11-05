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英70商界領袖聯署 促就脫歐投票

2018-11-05 列印
　　超過七十名商界領袖在英國《星期日泰晤士報》刊登一封公開信，要求舉行第二次投票，由公眾決定是否接納英國脫離歐盟的條款。他們擔心，如果英國出現「破壞性的硬脫歐」局面，會對英國經濟造成損害。

　　有份聯署的商界領袖包括大型連鎖書店 Waterstones 行政總裁當特（James Daunt）和連鎖超市集團 Sainsbury 的前大老闆京格（Justin King）。他們宣布，將於周四發起「商界爭取人民投票」（Business for a People's Vote）運動。這封聯署信並沒有直接使用「公投」（referendum）這個字眼，但指出，最終的決定權應該屬於選民。　　

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