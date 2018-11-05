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新喀里多尼亞 進行獨立公投

2018-11-05 列印
　　位於南太平洋的法屬小島新喀里多尼亞（New Caledonia）的選民星期日天亮後陸續前往投票站投票，以決定是否脫離法國，實現獨立。民意調查結果顯示，大部分島民都贊成留在法國。

  二百八十四個投票站於當地時間星期日早上八時開放，直到傍晚六時，預計深夜便會知道結果。全島大約有十七萬五千人合資格投票。法國政府每年向新喀里多尼亞提供多達十三億歐羅資助。

　　民意調查結果顯示，百分之六十三至七十五選民主張留在法國。



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