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「南瓜發射大賽」 巨型丫叉鬥彈得遠

2018-11-05 列印
　　加拿大首都渥太華舉行一年一度的「南瓜發射大賽」（Squash CF Pumpkin Launch）。參加者利用大會提供的一台木製的巨型丫叉，裝上彈弓、用盡全力把南瓜發射到遠處。

　　這項別開生面的活動今年在渥太華已是第三屆，目的是為慈善機構籌募善款。從圖片所見，每名參賽者都很認真和「肉緊」，而不是隨便上陣。比賽場地也提供其他娛樂節目，包括音樂表演和其他遊戲，讓一家大小盡興一天。

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