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聖彼得堡光影節 投射出河上月亮

2018-11-05 列印
　　俄羅斯聖彼得堡周末舉行光影節，展出各種五光十色的燈飾和設計獨特的影像裝置。最吸睛的是一個浮在市中心奧布沃德尼運河上的發光球體，看起來就好像一個浮在水面的月亮，吸引大批居民和遊客聚集在運河兩旁或橋上欣賞。

　　今年的光影節以運動、太空和數碼科技成就為主題。觀眾也可以前往當地的體育和音樂會場館參加其他活動，包括多媒體 3D激光表演。

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