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昂山素姬執政黨 選情失利十三席輸六席

2018-11-06 列印
　　緬甸上周六舉行國會與地方議會十三個議席補選，實質領導人昂山素姬所屬政黨「全國民主聯盟」在六個選區失利，只贏得七個議席，先前爆發的連串爭議顯然對其政府造成不小影響。

  昂山與所屬的執政黨在二○一五年大選獲得壓倒性勝利，取得執政權，終結數十年的軍政府統治。但兩名路透社記者早前因報道軍方殺害十名羅興亞人遭判監七年及昂山處理羅興亞危機的方式，都令昂山素姬飽受國際社會批評，連串爭議令她人權鬥士形象光芒盡失。



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