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杭思朗登月紀念品拍賣 成交價逾五千萬

2018-11-06 列印
　　四十九年前美國太空人杭思朗為人類跨出登月第一步。美國一家拍賣公司上周六舉行杭思朗紀念品拍賣會，總成交價超過七百四十萬美元（逾五千七百八十八萬港元）。

　　今次拍賣由達拉斯「傳統拍賣公司」（Heritage Auctions）進行，有超過二千件紀念品供有興趣人士競投，當中包括登月任務名牌、「雙子座計劃」的飛行服，以及他帶上月球的一九○三年萊特兄弟飛行器零件等。

　　今次締造拍賣新高價的是他的登月任務名牌，以四十六萬八千五百美元（三百六十六萬四千多港元）成交。這個名牌在杭思朗等人返回地球後，裱上木質基座，上面除了名牌之外，還有鷹號（Eagle）登月艙的圖案。

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