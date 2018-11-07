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偕特朗普助共和黨拉票 伊萬卡罕有站台

2018-11-07 列印
　　美國中期選舉的拉票活動進入最後階段，總統特朗普聯同女兒、白宮高級顧問伊萬卡罕有地為共和黨人站台拉票。 而前總統奧巴馬就大打親民牌，為民主黨打氣。

　　特朗普周一先到關鍵搖擺州，俄亥俄州為州長選舉候選人拉票，伊萬卡亦罕有地同場站台為共和黨人造勢，特朗普之後還會到前總統奧巴馬日前到過的印第安納州，為挑戰民主黨現任參議員的共和黨候選人爭取支持。

奧巴馬為民主黨打氣

　　民主黨方面，卸任後在美國人氣不減的奧巴馬，就到了弗吉尼亞州陪同爭取連任的參議員探望選舉義工，為他們呼籲選民踴躍投票的工作打氣，展示親民的一面，受到選民的熱情支持。

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