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美單親媽中獎15.5億 成立基金會助弱勢

2018-11-07 列印
　　美國「強力球」（Powerball）彩票日前開出六億八千八百萬美元（五十三億八千三百七十四萬港元）頭獎，分別在紐約巿和艾奧瓦州兩注獨中，瓜分這個巨額彩金。其中，艾奧瓦州中獎者是一名五十一歲單親媽媽。她選擇一次過領取一億九千八百一十萬美元（逾十五億五千萬港元），並計劃成立一個扶貧基金，協助弱勢族群。

　　這名幸運兒叫韋斯特（Lerynne West），一度把彩票遺留在姊妹的貨車內。到上月二十七日開彩，她才發現遺失了獎劵，幸好在姊妹的協助下，及時在貨車地板上找回。

　　她贏得巨額彩金後，已辭去健康保險公司的工作，並決定先幫自己換一台新車，安排一趟久違的旅行。她又把部份獎金分給自己的女兒及其他親友，並確保自己的六名孫兒可以有攻讀大學的機會。

　　她又以自己早夭的孫兒卡勒姆（Callum）成立基金會，希望能協助窮苦人民的溫飽及教育問題。

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