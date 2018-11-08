「一次性使用」 成「年度生字」

權威英文字典 Collins Dictionary 周二宣佈，選出「single-use」（一次性使用）為二○一八「年度生字」。



這個形容詞一般用來形容即用即棄的東西。出版社指出，自二○一三年以來，這個生字的使用量上升了四倍。



許多國家和地區的人愈來愈重視環保，很多行業漸漸停用即用即棄的東西，例如飲管。環境污染已經成為政治議題。



其他獲 Collins Dictionary 收錄的新字包括「MeToo」（全球反性侵運動）、「backstop」（歐盟提出英國脫歐後的擔保方案）和「gammon」（貶意，用來形容憤怒的人，有時會用來形容支持脫歐的人）。



