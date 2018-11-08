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英冀11月底達成脫歐協議

2018-11-08 列印
　　英國傳媒引述消息人士報道，英國執政保守黨政府的高級內閣大臣同意，他們希望在十一月底之時，與歐盟達成脫歐協議。首相文翠珊或會於十一月十九日發表重要演說，到時會公佈相關的消息，但首相府發言人卻否認這則報道。

　　英國廣播公司（BBC）引述內閣一名高級消息人士說：「人人都覺得，再拖延下去，會出現許多難題。」據BBC報道，該台記者已經見過一份詳細的時間表，列出政府如何向國會議員及公眾「推銷」即將達成的協議，除了安排文翠珊發表演說外，還會邀請大約二十五名商界領袖和外國領袖包括日本首相安倍晉三，表態支持。

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