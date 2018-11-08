英國廣播公司（BBC）引述內閣一名高級消息人士說：「人人都覺得，再拖延下去，會出現許多難題。」據BBC報道，該台記者已經見過一份詳細的時間表，列出政府如何向國會議員及公眾「推銷」即將達成的協議，除了安排文翠珊發表演說外，還會邀請大約二十五名商界領袖和外國領袖包括日本首相安倍晉三，表態支持。
英冀11月底達成脫歐協議
英國廣播公司（BBC）引述內閣一名高級消息人士說：「人人都覺得，再拖延下去，會出現許多難題。」據BBC報道，該台記者已經見過一份詳細的時間表，列出政府如何向國會議員及公眾「推銷」即將達成的協議，除了安排文翠珊發表演說外，還會邀請大約二十五名商界領袖和外國領袖包括日本首相安倍晉三，表態支持。
女警第一槍轟倒鎅刀男
陀槍師姐，槍無虛發，擊倒鎅刀狂徒，成為本港首名女警執勤期間開槍擊中疑犯。昨早上班繁忙時間，一男一女機動部隊警員在深水埗港鐵站內巡邏，其間一名男子形跡可疑，警員上前截查，該男子亮出一把鎅刀疑企圖襲警，女...
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居民出外戴口罩保命 台西部污染物籠罩
準備往台灣旅遊的市民注意！台灣西部地區空氣污染非常嚴重，空氣污染物PM2.5已達到遮天蔽日的程度。 台灣中央氣象局副局長鄭明典指出，今天台灣西半部大氣穩定、風速弱、加上濕度高，造成污染物擴散不易，西半...
2018-11-08
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殲10B戰機 高難度表演吸睛
第十二屆中國國際航空博覽會前日（六日）在珠海開幕，博覽為期六天。今屆珠海航展共有室內館、室外展場與動態展覽三大部份，並設有十個展館，其中一至七號位於主展館內，而八至十號則為獨立館。 中國自行研發的多款戰機進行了現場表演，包括首架殲-10B推力矢量驗證機、殲20戰鬥機編隊等。殲-10B推力矢量驗證機首次公開表演是航展的焦點，戰機在低空表演著名的「眼鏡蛇機動」及落葉飄等動作，「眼鏡蛇機動」是讓戰機進入尾衝臨界點時，在半空關掉引擎令戰機人為失速，急速下跌時再啟動引擎飛行的高難度動作，可展現戰機的高性能。 另外，備受矚目的中國首款隱形無人戰機「彩虹七號」，及多款新式戰車、雷達亦紛紛...
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會德豐財團83億奪啟德地
上周五截標的啟德第4B區3號地盤於昨日開標，由會德豐地產、新世界、恒基及帝國集團等合組的財團，以83.33億奪得，每呎樓面地價14502元，符合市場預期。 樓面呎價1.45萬符預期 啟德第4B區3號地...
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市場聚焦議息聲明 民主黨重掌眾院 杜指升455點
美國中期選舉結果出爐，民主黨從共和黨重奪失落八年的眾議院控制權。中期選舉塵埃落定，市場轉而關注緊接的聯儲局議息，美股開市後延續市前的期貨升勢，杜指初段曾升299點，見25934點；標普500指數報27...
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雙殺亭不了
阿仙奴正保持各賽事十四戰不敗，今晚歐霸E組主場迎擊士砵亭，只要獲勝即提早篤定出線，戰意毋庸置疑。槍手上一輪作客對賽仍能全取三分，而且鋒將韋碧克和伊禾比本季進步神速，今晚有望雙殺對手晉級，推介讓球主客和讓一球「主勝」。（Now634、有線622、602台周五凌晨4:00直播） 上場英超作東1:1逼和利物浦後，兵工廠不同戰線近十四仗錄得十二勝兩負不敗佳績，單計歐霸E組也三戰全勝高踞居榜首，比次席的士砵亭多三分。今晚槍手只要勝出即提早兩輪出線，眾將鬥志鮮明。 雖然阿仙奴領隊烏尼表明在歐霸輪換正選陣容，射手拿卡迪錫和中場奧斯爾等主將料會退居後備，但韋碧克、伊禾比和米希達利恩...
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認購者眾 AMG G63 四驅萬人迷
平治新一代G-Glass在港登場，首先上市是Mercedes-AMG G63高性能版，外形跟車系誕生四十多年來好像沒大分別，其實內外全面革新，並換上全新4公升V8雙Turbo引擎及數碼化車廂設施。 文...
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新劇博盡 冒染食肉菌浸臭水 李佳芯絕密狂野Look曝光
TVB台慶前夕，憑《BB來了》成大熱視后的李佳芯(Ali)正拍攝陳維冠新劇《殺手》。日前劇組到台灣拍外景，Ali因為要拍一場假扮女殺手龔嘉欣的戲，由四眼爆炸頭師奶變身A貨狂野女殺手，戴上粉紅色假髮，黑...
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社論——滲水辦「水皮」 非改不可
滲水問題，困擾不少民居，市民向滲水辦投訴，卻換來一肚氣，憤而投訴滲水辦！申訴專員公署決定展開主動調查，以研判滲水辦處理公眾投訴的成效，並提改善建議，相信是促使滲水辦改革的第一步。 申訴專員公署過去近三年共接獲三百六十宗對滲水辦的投訴，指未能妥善處理滲水問題。有傳媒報道，滲水辦由一四年至去年合共接獲近十萬宗滲水投訴，當中確證滲水源頭的個案僅一成七，即絕大部份投訴未獲解決。其中一名土瓜灣居民單位天花滲水六年，滲水辦只以色水測試，無法追查滲水源頭，但記者偕同專家以紅外線探測儀及水質化驗，僅半小時便斷定滲水來源。 滲水辦主要依靠色水測試，屬低科技手法，也解釋為何工作成效比率偏低。雖...
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馬場浮世繪——韋達連續贏五期谷戰
早前在谷戰取得在港第一千八百W的韋達，昨晚又在此窄場福地贏馬，他策騎摩廄「健康美麗」爆出二十二倍W。不經不覺，原來韋達已經連續五次谷草賽事都有馬贏。 馬場浮世繪
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