民主黨指或擾「通俄門」調查 美﻿司法部長﻿﻿被特朗普撤換﻿

美國總統特朗普在中期選舉結束後第二天便整頓內閣，司法部長塞申斯（Jeff Sessions）應總統特朗普的要求辭職，塞申斯的副手惠特克（Matthew Whitaker）獲委任為代司法部長，由惠特克負責監督獨立檢察官米勒所領導的「通俄門」調查工作。有民主黨議員感到不滿，指國會應該調查塞申斯下台的「真正原因」。特朗普警告民主黨控制的眾議院不要對他的政府進行諸多調查，否則他會反擊，但另一方面他提議與在野民主黨合作處理優先議題。



特朗普周三在Twitter發佈訊息，證實塞申斯辭職及由惠特克暫代司法部長的消息。塞申斯向特朗普提交一封只有一頁的辭職信，說：「在你的要求下」提出辭職。七十一歲的塞申斯本來是亞拉巴馬州參議員，在二○一五年成為首批公開表態支持特朗普參選總統的國會議員之一。特朗普當選後邀請他入閣。不過，兩人長期盛傳不和，過去已多次傳出塞申斯辭職的傳聞。眾議院監督委員會民主黨議員卡明斯擔心，司法部長換人可能會影響及妨礙「通俄門」調查工作。他要求國會調查塞申斯離開政府的「真正原因」。



特朗普說，新一屆國會會期展開後，如果眾議院內由民主黨控制的各個委員會，利用法律途徑向他的政府發出挑戰，共和黨也會以其人之道還治其人之身，到時只會帶來僵局。在周二舉行的中期選舉中，共和黨的表現好壞參半，在參議院內贏多兩至三個席位，保住控制權。特朗普說，每次舉行中期選舉時，執政黨通常不會增加議席，今次是「違背歷史」。



大有機會再度成為眾議院議長的民主黨元老佩洛西，較早時與特朗普通電話。佩洛西表示，渴望雙方可以合作。不過，她保證，眾議院在未來兩年內會對特朗普發揮制衡作用。外界估計民主黨可能窮追猛打，爭取追查特朗普的稅務紀錄等。然而，特朗普和民主黨在改善基建、防止處方藥物隨意加價、改善中美貿易失衡等問題上，兩黨仍然是看法一致的。



