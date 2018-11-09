特朗普怒斥CNN記者 撤銷白宮採訪證

美國總統特朗普在周三舉行的記者會與美國有線新聞網絡（CNN）記者阿科斯塔（Jim Acosta）針鋒相對，當眾怒斥阿科斯塔是一個「粗魯、可怕的人」、「人民公敵」，整個過程在電視上直播。數小時後，白宮發言人桑德斯宣佈撤銷阿科斯塔的白宮採訪證，直至另行通告為止。



在記者會上，阿科斯塔質疑特朗普在競選運動期間是否把外來移民「妖魔化」，特朗普回應指︰「不，我希望他們來這個國家，但他們必須合法進來。」但阿科斯塔繼續追問，特朗普發火指：「夠了，放下咪高峰。」一名助手企圖從阿科斯塔手上拿走咪高峰，阿科斯塔沒有理會，繼續大叫，問最後一條問題。



特朗普舉起手指對阿科斯塔說：「我告訴你， CNN應該為有你這樣的員工感到羞恥。你是一個粗魯、可怕的人。你不應替CNN工作。」



CNN其後發表聲明力撐阿科斯塔。



