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南加州槍手開殺戒 血洗酒吧最少12死

2018-11-09 列印
　　美國南加州發生槍擊案，造成多人傷亡。根據美國有線電視新聞網報道，事件造成包括槍手及警員在內至少十二人死亡和十二人受傷。

　　事發在當地星期三深夜十一時二十分，位於洛杉磯以西約四十公里的千橡市，一間名為Borderline Bar and Grill的酒吧。當時酒吧內有多名大學生正舉行派對，消息指槍手最少開了三十槍，造成至少十二人死亡及多人受傷，有目擊者指，槍手曾施放多枚煙霧彈。

　　據美國有線電視新聞網報道，不幸身亡的警員在警察局工作了二十九年。而事發酒吧Borderline Bar＆Grill是學生的熱門去處，當地一直治安良好。
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