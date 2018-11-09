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﻿屏幕可左右對摺 三星新手機面世

2018-11-09 列印
        南韓三星集團周三在三藩市舉行的開發商會議上，首次介紹該集團研發的首部可以左右對摺的智能手機，形容它是「明日智能手機的基礎」，預計會於未來數月內開始生產，但公開發售的日期未定。

　　這款備有「Infinity Flex Display」顯示屏的新款智能手機當摺起來時，面積與時下一般智能手機差不多，但當左右兩邊張開時，就變成一部屏幕七點三吋平板電腦。三星集團早於五年前便有研發「摺疊式」智能手機的概念，並搶先推出這款新產品。
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