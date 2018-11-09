﻿女學生反對脫歐言論 鏡頭前反白眼成網紅

被形容為「脫歐旗手」的英國獨立黨（UKIP）前黨魁法拉奇（Nigel Farage）日前出席第四頻道電視台一個討論脫歐的論政節目時，一名站在他背後的女學生反白眼，還轉動眼球，以身體語言表達不同意法拉奇的觀點。鏡頭捕捉了她的神情，令她成為網上紅人，有人把她捧為「英雄」，甚至有人向她求婚。



一夜爆紅的二十一歲女學生埃利斯（Harriet Ellis）說，節目播出後，片段在網上瘋傳。她收到許多人傳來的訊息，對她表示支持，甚至有人向她求婚。



當時，法拉奇正在發表講話，抨擊首相文翠珊提出的脫歐方案。這時，攝錄機鏡頭捕捉到坐在觀眾席上的埃利斯反白眼及轉動眼球。



埃利斯其後在Twitter帳號分享另一段短片，再度示範轉動眼球，超過六萬個讚好，被轉發了七千次。