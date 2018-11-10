  • 2018年11月10日 星期六
  • 23º
  • 80%
熱門： 馬凱外國記者會任何仁消防處特朗普

日報新聞 > 國際

最大艷彩粉紅鑽 估值3.9億

2018-11-10 列印
　　藝術品拍賣行佳士得將於下周二拍賣一顆將近十九卡的粉紅鑽石，它被評為鑽石顏色最高等級，成為佳士得歷來提供拍賣的最大艷彩粉紅鑽，估計成交價可達三千萬至五千萬美元（二億三千四百五十二萬至三億九千萬港元）。

　　這顆粉紅鑽將在日內瓦拍賣，它呈長方形切割，名為「粉紅遺產」（Pink Legacy），來自著名的奥本海默（Oppenheimer）鑽石家族。

佳士得國際珠寶部門主管卡達奇亞形容，這顆鑽石的非凡出身，無疑將讓它自成一格，成為全球最重要的鑽石之一。

  過去僅有四顆十卡以上的艷彩粉紅鑽在拍賣會上出售。「粉紅遺產」拍賣前，分別在香港、倫敦及紐約展出。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd