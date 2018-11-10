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凱特翻穿六年前晚裝出席活動

2018-11-10 列印
　　英國劍橋公爵夫人凱特周四晚隨同丈夫威廉王子出席年度的保護象牙頒獎禮，穿上六年前着過的Jenny Packham藍綠色喱士晚裝，如女神般飄逸出場，脫俗迷人。

  在一二年為倫敦奧運造勢的皇家音樂會上，凱特也是穿上這襲Jenny Packham晚裝，她當時盤起髮髻示人，風姿綽約。想不到六年後，她又再一次穿起這襲晚裝，但今次則披着長波浪秀髮，丰采依然。Jenny Packham是英國品牌，三十六歲的凱特向來力挺自己國家的設計師，她經常穿著這個品牌時裝出席活動。除了晚裝外，Jenny Packham的婚紗禮服也得亞洲女星捧場。

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