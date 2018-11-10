凱特翻穿六年前晚裝出席活動

這天上午坐港鐵到深水埗，月台上人擠成一堆，有警察維持秩序慢慢往外走，站裏許多警察狀似戒備，好不容易擠出港鐵站，才看到網上新聞說，深水埗港鐵站有個男人用鎅刀襲擊一名女警，女警自衞開槍，打中男人腹部。 難怪港鐵站裏這麼墟冚，原來碰到了事故。 晚上回家看電視新聞，見立法會議員陳克勤對記者說，警察自衞要注意場合，像港鐵站這麼多人的地方開槍，容易殃及池魚。 警察開槍守則之一，就是當人（包括警察自己）受到生命威脅的時候，可以開槍自衞。這就是警察開槍的一個原則，並沒有再強調開槍要分場合，因為「生命威脅」是一種處境，不分場合。歹徒要發難，是不會理甚麼場合的，在人少的地方警察的命是命，到了人...

2018-11-10