馬利布25萬居民逃離家園 加州山火持續增至25人死

美國加州北部及南部的山火持續蔓延，增至二十五人死亡，一百一十人失去聯絡，是當地死傷人數第三多的山火。其中北部的坎普山火，重災區天堂鎮及周邊再發現多十四具遺體，令到當地的死亡人數增至二十三人。而北部影響沿海名人豪宅區馬利布附近的伍爾西山火，證實至少有兩人喪生。



吞噬比尤特縣天堂鎮的坎普山火，火場面積擴大至四百二十五平方公里，消防員指救火已有進展，部份火場已受到控制。警方繼早前在天堂鎮多架車內和房屋內外發現九具屍體後，再在周邊發現十四具屍體，部份被嚴重燒焦，難以辨認。有部份遺體只剩下骨頭或碎骨。從幾公里遠處，即可看見天堂鎮周遭冒出直竄天際的刺鼻濃煙，幾乎遮蔽了陽光。地面上，汽車成了廢鐵，電線也被大火燒斷。



特朗普呼籲迅速撤離



坎普山火迄今燒毀了六千七百幢建築物，燒焦逾十萬畝林木，暫時只控制兩成火場面積。而警方迄今接到一百一十宗失蹤個案。在加州北部的伍爾西山火，火場面積擴大一倍，已令逾七萬畝地方化為焦土。附近的馬利布一萬三千人口已被強制疏散。馬利布迄今發現兩具遺體。現時消防員正在加州南北兩端與不斷延燒的山火搏鬥，但短期內要將火勢控制住的希望渺茫。



當局已下令加州首府薩克拉門托附近大範圍地區，以及南加州度假勝地馬利布超過二十五萬居民撤離家園。洛杉磯縣消防總長奧斯比(Daryl Osby)說，今次山火的火場環境，對不少消防員來說是畢生未見的惡劣和艱難，但他們仍救回數以千計的房屋。



總統特朗普周六在Twitter貼文，為受加州山火影響的人祈禱：「超過四千人正在加州坎普和伍爾西大火作鬥爭，這場大火已經燒毀逾十七萬畝的土地。我們的心與救火的消防員、疏散居民以及遇難者的家屬同在。」 他警告，加州山火蔓延速度非常快，如果當地民眾不迅速撤離，就會有被大火吞沒的危險，呼籲民眾聽從州及地方官員指示，緊急撤離火災現場。



