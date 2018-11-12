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月入一萬包養男友 台狠母涉餓死親兒

2018-11-12 列印
　　台灣台北市兩歲男童慘遭餓死案件震驚社會，根據當地傳媒報道，男童的二十歲姓林生母，於酒店任職，月入約四萬元新台幣（約一萬港元），不但要負擔屋租，更要包養無業男友，平日兩人會買飯盒、麵包及飲料，而吃剩的食物才會給男童進食。而慘死的男童被診斷出發展遲緩，因不懂表達肚餓，只會哭鬧，因此被林母關在廁所。

　　男童跟着母親居住，過着有一餐沒一餐的生活，僅能吃大人吃剩的食物，更曾經試過捱餓三天。直到本月九日，男童瘦至皮包骨，體重跌到僅正常男童的一半，他被關在廁所，全身赤裸慘死在廁所，身上沾滿糞便，林女事後報案求助揭發事件。



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