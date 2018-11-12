馬克龍默克爾握手擁抱 ﻿法德同紀念一戰結束百年﻿

周日是第一次世界大戰結束一百周年，當年敵對的德國及法國，兩國領導人周六在一戰停戰協定簽署地、法國北部貢比涅出席紀念活動，重申法德和解對於維護和平的重要意義。



法國總統馬克龍及德國總理默克爾在貢比涅森林的紀念碑前肅立，為一塊新牌匾揭幕，牌匾上用法德兩種文字寫着：「馬克龍和默克爾在此重申法德和解對於歐洲與和平的價值。」兩人在牌匾銘文被宣讀之後握手擁抱。



這是一九四五年以來，法德兩國首腦首次在一戰停戰協定簽署地會晤。為展示法德團結，兩名領導人又走進重現當年停戰談判場景的「福熙元帥車廂」火車車廂複製品，並在紀念冊上簽名。馬克龍說：「歐洲處於和平已經七十三年，因為德國及法國都想和平。」默克爾指和平並非理所當然，各方需要為此繼續努力。默克爾是七十八年來首名到訪這裏的德國總理，她說儀式令她感動，形容馬克龍邀請她具有象徵意義。



默克爾：和平非理所當然



一九一八年十一月十一日，法國元帥福熙代表法國和英國等在一戰中佔據優勢的協約國陣營，在停於貢比涅森林一帶的火車站的一節車廂內與德國簽署一戰停戰協定，意味一戰結束，並於同日巴黎時間早上十一時正式生效。這場戰爭造成大約一千萬名士兵陣亡，法德便各佔一百四十萬及二百萬人。



一九四○年六月二十二日，時任德國總理希特拉選擇在同一車廂內，代表德國與節節敗退的法國簽署停戰協定。



馬克龍在活動結束後，對參加紀念活動的中小學生說：「永遠不要向分裂的傾向退讓！（法德之間）永遠不要再發生戰爭！」



特朗普拒獻花被批不尊敬



另外，特朗普原定與第一夫人梅拉尼婭到貝洛一個美軍墓園，出席紀念儀式並獻花，但由於持續下微雨，而且雲層低，令他無法乘坐直升機到儀式現場，因此取消行程，改由白宮幕僚長凱利及參謀長聯席會議主席鄧福德獻花。輿論一面倒批評特朗普拒絕獻花，非常不尊敬當年在戰壕中浴血奮戰並捐軀的美軍。



