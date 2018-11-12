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噴假血諷刺世界領袖 女權份子無上裝凱旋門示威

2018-11-12 列印
　　正當世界領袖雲集法國巴黎出席紀念第一次世界大戰結束一百周年活動之際，以無上裝示威聞名的烏克蘭激進女權組織FEMEN，三名裸露上身的女成員周六在巴黎凱旋門前示威，被警員強行拉走。

　　三人在約七十名領袖周日出席紀念活動的凱旋門前，高舉示威標語，寫上「歡迎戰犯」的口號，諷刺美國總統特朗普、德國總理默克爾等世界領袖。 她們又在身上寫上「真正獨裁者」、「偽和平締造者」和「戰犯」等字句。她們的標語噴上假血，以凸出效果。 三人的舉動吸引大批途人圍觀。但警方很快便上前干預，把三人強行拖走。



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