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倫敦塔上萬火炬悼一戰亡魂

2018-11-12 列印
　　昨日是第一次世界大戰結束百周年紀念日，為悼念在戰爭中逝去的亡魂和感念他們的犧牲，英國倫敦塔從本月四日至十一日，連續八晚在護城河點起上萬火炬，吸引大批民眾參觀。

　　倫敦塔官方表示，點亮火炬的活動約有近一千名志願人士參與，將約一萬個火炬裝置擺放在護城河草坪各處。每天傍晚五時，由號角聲為活動揭幕，直到晚上九時熄滅火炬。除了在風中搖曳的火炬外，現場也播放莊嚴的音樂，氣氛肅穆。

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