洛克菲勒水晶聖誕樹月底亮燈

該中心的聖誕樹自一九三一年以來一直是聖誕節期間曼克頓中城的主要觀光景點之一，每年都能吸引數以萬計的觀光客慕名前來，首棵聖誕樹在大蕭條期間由施工的工人豎起。首次點燈則在一九三三年。
今年的聖誕樹來自紐約上州沃基爾鎮，是一棵七十二呎高、樹齡七十五歲的挪威雲杉，已於周六運抵洛克菲勒中心廣場，樹上會掛上五萬個以上的聖誕燈飾，並在頂部裝上重九百磅的「施華洛世奇」水晶。
一名中年女子昨日在整容外科專科名醫李宏邦（圖）醫生尖沙嘴的美容中心內昏迷，送院搶救後有性命之虞。消息稱，這名女子昏迷後，李醫生一度向警員稱，女事主疑哮喘病發，他給她開藥服食後暈倒，但有人其後又改口涉打...
2018-11-12
福建泉港海域周日（四日）發生碳九洩漏，福建東港石油化工公司六點九七噸碳九洩漏，導致有漁民疑患上雙肺炎症，整個泉港區亦臭氣熏天，師生需要戴口罩上課，有武警亦中毒入院。當地環境部門指，當地的空氣已大致恢復...
2018-11-10
美國加州北部及南部的山火持續蔓延，增至二十五人死亡，一百一十人失去聯絡，是當地死傷人數第三多的山火。其中北部的坎普山火，重災區天堂鎮及周邊再發現多十四具遺體，令到當地的死亡人數增至二十三人。而北部影響...
2018-11-12
誰說居於半山甚至山頂，景觀才會開揚。今次介紹的大角咀亮賢居，正有高層單位放盤，單位面積1168方呎，客廳裝潢亮白，加上逾10呎高樓底，配合落地大窗，空間感特強，將西九龍一帶繁華景致隨時映入室，傲視全區...
2018-11-10
香港年金公司專攻長者的終身年金計劃已進入銷售倒數階段。分銷銀行指出，由於銷售流程遠較預期慢，動輒花上個半到兩個鐘，令前線銷售人員叫苦連天，因此銷售工作須推遲到11月底才能完成。香港年金公司執行董事兼總...
2018-11-12
多蒙特於周六德甲主場3:2擊敗拜仁慕尼黑，由隊長馬高列奧斯率領年輕的蜜蜂兵團今仗換邊前受盡壓逼，但該隊在兩度落後之下反勝，證明這支榜首青春班一夜成長，練出王者氣質。 德甲十戰豪取七勝三和不敗的多蒙特，甫開賽即全面受壓，還被去季盟主拜仁慕尼黑倒戈的鋒將羅拔利雲度夫斯基先開紀錄。不過，多蒙特換邊後在下半場憑列奧斯追成平手，儘管利雲度夫斯基其後助拜仁再度領先，最終球隊憑列奧斯及後備入替的鋒將柏高艾卡沙士哥，成功反勝拜仁，同時是該隊今季聯賽第四次反勝對手。 兩陷劣勢反勝拜仁 眼見球隊面對真正強者仍能在處處劣勢下反勝，教練法華利直言全靠意志：「今場可說是拜仁的最佳演出，己隊的...
2018-11-12
手機影相不斷進步，但光學變焦一環，礙於鏡頭設計，迄今只做到兩倍起、三倍止，旅行時想輕鬆將遠景拉近，還是帶備數碼相機比較穩陣，況且Sony Cyber-shot新作HX990，的骰機身僅重216g，方便...
2018-11-12
影帝梁朝偉前日在上海獲頒「卓別靈電影人士藝術成就獎」，是首位亞洲電影人獲頒此殊榮，為港人爭光。偉仔表示，差利卓別靈是他小時候心目中很偉大的表演藝術家，自己到這個階段獲得這個獎感覺好榮幸，而荷里活影星羅...
2018-11-12
消防處吉祥物「任何仁」公開呼籲市民為人急救，搶救生命，用意良好，但引起討論，不少人擔心如果接受急救者不治，施救者或須負上法律責任，事件反映香港這方面的法例，落後於國際。 不少國家已實施《好人法》（全名《好撒瑪利亞人法》），讓見義勇為者，急救他人，不會惹上官非，免除後顧之憂。在英國，《好人法》甚至把伸出援手或不陷他人於險境，列為一種義務。 本港未有《好人法》，但在一般普通法地區，人們見義勇為，救急扶危，只要沒有做出荒誕的舉動，可以在法庭上作為辯護理由。不過，由於出手救人或會捲入執法調查和法院審訊，有些人怕麻煩，會三思而後行。 港府是否立法，須考慮多個因素，其中一個，是本港有多...
2018-11-12
深受香港馬迷歡迎的三屆冠軍騎師莫雷拉，昨日向傳媒發出一段自拍影片向馬迷問好，被接受傳媒提問，闡述其在日本考試失敗後的心路歷程，以及未來計畫。雷神表示將在周日在港參戰國際賽預賽，稍後將申請出任蔡約翰馬房...
2018-11-12