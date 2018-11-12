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洛克菲勒水晶聖誕樹月底亮燈

2018-11-12 列印
　　美國紐約洛克菲勒中心聖誕樹亮燈儀式將於本月二十八日舉行，並一直展出至明年一月七日，預料會吸引大批遊客參觀。

　　該中心的聖誕樹自一九三一年以來一直是聖誕節期間曼克頓中城的主要觀光景點之一，每年都能吸引數以萬計的觀光客慕名前來，首棵聖誕樹在大蕭條期間由施工的工人豎起。首次點燈則在一九三三年。

　今年的聖誕樹來自紐約上州沃基爾鎮，是一棵七十二呎高、樹齡七十五歲的挪威雲杉，已於周六運抵洛克菲勒中心廣場，樹上會掛上五萬個以上的聖誕燈飾，並在頂部裝上重九百磅的「施華洛世奇」水晶。

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