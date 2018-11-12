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埃及古墓穴發現木乃伊貓

2018-11-12 列印
　　埃及考古學家在首都開羅附近發現七個法老時期古墓穴，內有數十隻作為陪葬的木乃伊貓。除了木乃伊貓外，墓內還發現多個描繪其他動物及鳥類的木雕像，有獅子、牛及獵鷹。考古學家並首次發現聖甲蟲木乃伊。古埃及人愛將貓等動物製成木乃伊，考古學家曾在尼羅河畔一座神廟裏發現三十萬個「貓木乃伊」，這些動物木乃伊用的材料和工序幾乎和真人木乃伊完全相同。

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