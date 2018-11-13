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巴黎和平論壇倡多邊主義 特朗普避席

2018-11-13 列印
　　法國總統馬克龍主持完第一次世界大戰結束一百周年紀念儀式後，星期日再聯同各國領袖參加巴黎和平論壇，聽取各方對和平及全球性合作的呼聲和意見，希望論壇帶頭宣揚多邊主義；但主張「美國優先」的美國總統特朗普則刻意避席，他出席一戰結束百周年紀念儀式後，就轉到巴黎市郊的美軍公墓，後啟程返回華盛頓。

　　為期三天的和平論壇在巴黎北部維萊特公園的場館內舉行，由默克爾和聯合國秘書長古特雷斯主持開幕式。默克爾在講話中，譴責「國家和民族虛榮心及軍事上的自大傲慢，引發兩次世界大戰，導致毫無意義的血腥場面。一百年前，孤立主義行不通，那麼在現今連繫得那麼緊密的世界又如何行得通？」法國總統馬克龍發表簡短演說，重申民族主義、種族主義、反猶太主義和極端主義，他希望論壇帶頭宣揚多邊主義，展現和解的力量，才能免於重蹈百年前一戰覆轍。

　　他日前以天雨為由，取消前往巴黎東北八十公里外貝洛林苑美軍公墓致祭，受到各方抨擊。

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