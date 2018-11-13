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﻿越裔婦報復僱主﻿﻿士多啤梨藏針﻿

2018-11-13 列印
　　澳洲昆士蘭早前發現超市出售的士多啤梨被人暗藏縫衣針，周日拘捕一名懷疑涉案的五十歲亞裔婦人，她懷疑對農場僱主不滿，而報復犯案。疑犯被控以七項污染貨品罪名，周一在布里斯班裁判法院提堂，還柙候審。

　　污染貨品罪一般可判囚三年，但若法院判處加重刑罰，最高可囚十年。警方消息透露，女疑犯My Ut Trinh為越南裔人，曾是昆士蘭東南部Berrylicious和Berry Obsession的士多啤梨品牌農場管工。據悉她對僱主心生不滿，表明「想他們垮台、關門大吉」，於是犯案。

　　調查人員在一盒士多啤梨的藏針中發現的DNA，與My Ut Trinh有關連，警方隨即對她提出指控。昆士蘭省偵緝督察長瓦克爾（Jon Wacker）說：「我們認為證據很有力。」



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