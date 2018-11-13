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五層高「大樓」水上漂 恍如動畫「移動城堡」

2018-11-13 列印
　　重慶江津區一棟五層高大樓近日在長江水上漂移，影片在網上瘋傳，引起一陣譁然。有市民笑指就如動畫中的「移動城堡」。當地海事處回覆指，該「大樓」是一間餐飲船，上周六（十日）只是「過江」搬遷。

　　從影片可見，一棟五層高大樓在長江上移動，令不少網民驚訝。事件引發海事處關注並回覆指，該餐飲船名為「印象江津」，全長約一百二十米，闊約二十六米，高約二十六米。日前因為轉讓手續完成，於是要遷到其他地方繼續經營。由於餐飲船體形龐大，最後要出動兩艘駁船合力推移，將餐船搬遷。據報，「印象江津」餐飲船體型龐大且沒有動力，只可靠拖移來搬遷，而當地海事部門亦了進行了安全評估。

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