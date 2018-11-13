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脫鞋腿擱椅背 高鐵大媽被斥無公德

2018-11-13 列印
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　　近日內地網絡流傳一段影片，畫面顯示一名穿短裙、肉色絲襪的大媽在火車上脫了鞋，躺在一排座位上（見圖），並把腳蹬在車廂壁上，還不時將腳放在前排座背上，前排乘客只好無奈的站在座位旁邊。乘客紛紛與她保持距離，網民看完影片更直接批評噁心。影片中大媽當時平躺在火車的兩個座位上，雙腳放在車廂牆壁上，不時張開大腿擺動，其中一隻腳放在前排座背上，幾乎碰到前座乘客的頭部。前座乘客發現後立即站起，走到座位旁邊，任由大媽自己繼續擘開大脾。隨着該段影片被人不斷轉發，引起網民議論，有網民譴責：「這樣太沒素質，也太沒公德心」。



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