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《紐時》爆北韓軍事基地 至少13座仍運作

2018-11-14 列印
　　華盛頓國際戰略研究中心周一發表一份新報告，指北韓國內最少有十三座沒有向外公佈的神秘軍事基地正在運作，用來收藏可以携帶核彈頭的機動中程和短程導彈。

　　報告內容說，至今確認了十三個運作中的神秘導彈基地，是北韓領導人金正恩的政府從來沒有向外公佈的。此類神秘基地的數目，可能多達二十個。

　　《紐約時報》率先報道這則消息。該中心的北韓研究項目負責人車維德對該報記者稱：「看來這些基地並沒有凍結。

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