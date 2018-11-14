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兩機師稱遇見強光高速移動 愛爾蘭上空疑現UFO

2018-11-14 列印
　　愛爾蘭民航局接到數宗報告，指在該國西南岸對開發現強光和不明飛行物體（UFO），民航局已展開調查。

　　在當地時間本月九日（星期五）早上六時四十七分，英國航空公司一名女機師向愛爾蘭香農機場控制塔報告，聲稱見到空中出現高速移動的東西。她想知道該區一帶是否進行軍事演習，但控制塔人員回答，沒有演習進行中。

　　該架英航客機當時正由加拿大蒙特利爾飛往倫敦。女機師聲稱見到非常強的光，那個神秘東西在客機左方出現，高速移向北面。

　　另一名維珍航空客機機師也報稱見到奇特景象，懷疑可能是隕石或其他從外太空墜落地球大氣層的東西，以音速快兩倍的速度移動。

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