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美BB女11月11日 夜晚11時11分出世

2018-11-14 列印
　　美國明尼蘇達州聖保羅市一對夫婦，在十一月十一日深夜十一時十一分，誕下一名女兒。

　　榮升父母的是米克‧波特斯和他的妻子艾琳。女兒出生當天，正好是第一次世界大戰結束一百周年紀念日，也是美國的退伍軍人節。

　　WCCO-TV電視台報道，艾琳對記者說，她陣痛了許久，由凌晨五時痛到晚上十一時，女兒才肯來到這個世界，但分娩的過程十分順利。兩夫婦仍未替女兒改名。據悉，這女嬰是兩夫婦的第一胎，出生時重大約七磅。

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