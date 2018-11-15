  • 2018年11月15日 星期四
  • 23º
  • 79%
熱門： 鍾士元林鄭月娥器官捐贈國泰私隱

日報新聞 > 國際

19卡粉鑽瑞士拍賣 3.9億成交刷新紀錄

2018-11-15 列印
　　一顆十九卡的罕見艷彩粉紅鑽「粉紅遺產」（Pink Legacy），前日在日內瓦拍賣，結果以五千零三十萬瑞士法朗（逾三億九千萬港元）成交，刷新粉紅鑽每卡售價的世界紀錄。這顆粉紅鑽由總部設在美國的海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑽石公司投得。

　　海瑞溫斯頓為瑞士Swatch集團旗下公司，拍賣公司佳士得表示，海瑞溫斯頓買下「粉紅遺產」後，立刻將鑽石改名為「溫斯頓粉紅遺產」（The Winston Pink Legacy）。

　　佳士得歐洲地區負責人庫利爾（Francois Curiel）表示此次拍賣創下五千萬美元極高價，相當於每卡二百六十萬美元（逾二千萬港元），這是粉紅鑽一卡價格的世界紀錄。此價包括了所有費用與佣金。

　　「粉紅遺產」被評為鑽石顏色最高等級，成為佳士得歷來提供拍賣的最大艷彩粉紅鑽。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd