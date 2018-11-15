加州山火增至48死

美國加州北部及南部山火持續，死亡人數已上升至四十八人，近一千三百人失去聯絡，早前南加州的「伍爾西山火」亦有兩人死亡。飽受火災之苦的還有一群動物。



火場面積達十三萬畝，只有三成半現已受到控制，逾五千六百名消防員日以繼夜的撲救。大火已燒毀超過七千幢建築物，另有一萬五千五百幢受到山火威脅。



由於部份遺骸已被燒至難以辨認，加上仍有不少人失蹤，當局採用極速DNA鑑定系統，並使用尋屍犬、流動停屍間等處理上述問題。



愛護動物組織救援人員日前救起一隻花貓，牠全身被燒焦，傷勢非常嚴重，連眼睛也睜不開，組織將牠的照片上載，希望找回牠的主人，但可惜牠因傷勢太重，延至周二不治。



