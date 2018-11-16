《自然》新發現 最近「超級地球」

科學期刊《自然》（Nature）發表最新研究，指科學家在距離太陽系僅約六光年處發現一個「超級地球」，這顆新發現的行星被稱為巴納德B星，是距離地球第二近的已知的系外行星，且是夜空中運轉速度最快的星。這項突破性發現有望幫助進一步認識地球鄰近星球。



天文學家發現的這顆「超級地球」，繞行相對低溫且低質量的紅矮星巴納德星（Barnard's Star）。巴納德星是最接近太陽系的恒星。幾十年來，天文學家一直在尋找其周圍的行星。



巴納德星估計質量是地球至少三點二倍，是個「冰凍、昏暗世界」，每二百三十三天公轉一圈。



儘管它距母星相對接近，但這顆行星獲得能量不到地球從太陽獲得能量的百分之二，研究團隊也估計它的表面溫度為攝氏零下一百七十度，因溫度極低，無法維持生命。



