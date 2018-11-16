  • 2018年11月16日 星期五
  • 24º
  • 83%
熱門： 外賣走塑消委會派錢港女煲鍾士元

日報新聞 > 國際

冀填補歷史傷痕　美歸還百年古鐘菲律賓

2018-11-16 列印
　　為瘉合美菲戰爭時期造成的歷史傷痕，美國政府周三正式宣佈歸還一百一十七年前從菲國中部小鎮奪走的三座教堂古鐘，這三座大鐘曾被美國作為戰利品帶走。

　　美國國防部長馬蒂斯在懷俄明州沃倫空軍基地舉行的退伍軍人紀念儀式上，宣佈把三座巴蘭吉加（Balangiga）大鐘歸還給菲律賓政府。

　　巴蘭吉加是菲國中部的小鎮，菲美戰爭爆發時，當地鎮民曾敲響教堂大鐘作訊號，發動突襲殺死美國士兵大約五十人、傷二十餘人，令當時的美軍將領史密斯震怒，下令屠殺鎮上所有十歲以上民眾，約有二千名菲人因此喪生，美軍並焚燒教堂，把三座大鐘帶走作為戰利品。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd