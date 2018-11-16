美國國防部長馬蒂斯在懷俄明州沃倫空軍基地舉行的退伍軍人紀念儀式上，宣佈把三座巴蘭吉加（Balangiga）大鐘歸還給菲律賓政府。
巴蘭吉加是菲國中部的小鎮，菲美戰爭爆發時，當地鎮民曾敲響教堂大鐘作訊號，發動突襲殺死美國士兵大約五十人、傷二十餘人，令當時的美軍將領史密斯震怒，下令屠殺鎮上所有十歲以上民眾，約有二千名菲人因此喪生，美軍並焚燒教堂，把三座大鐘帶走作為戰利品。
易潔鑊不黐底防刮好好用？消委會測試二十五款易潔鑊，發現不同表層的易潔鑊傳熱時間相差逾三倍，而熱力均勻度都有很大差別，鑊面最大溫差更高達攝氏一百三十九度。此外，有近九成樣本的塗層耐刮程度遜色，更有兩款手...
2018-11-16
中美貿易談判有新進展，路透社引述消息報道，對於美國提出的廣泛貿易改革要求，北京已向美方作出書面回應，此舉有望可令中美重啟對話，結束貿易戰。而美國要求北京必須對美方訴求有具體回應，方會展開談判。 路透社前日（周三）引述三名美國政府消息人士報道，中方對於美國提出的廣泛貿易改革要求，北京已向美方作出書面回應，此舉有望可令中美重啟對話，為貿易戰帶來轉機。 近日有美方官員表示，中美雙方已經恢復貿易談判。商務部長羅斯（Wilbur Ross）周二（十三日）表示中方代表團將於短期內到訪美，準備中美峰會。而預計本月尾，國家主席習近平在阿根廷舉辦的二十國集團峰會期間，與美國總統特朗普會見。
2018-11-16
法國大革命中被送上斷頭台的瑪麗安東尼皇后（Marie Antoinette），生前擁有無數珠寶首飾。其中一批周三在瑞士日內瓦拍賣，吸引大批買家競投，十項珠寶總成交價近四千三百萬美元（三億三千六百二十六萬港元），遠遠超出拍賣公司預期。 負責拍賣這批珠寶的蘇富比拍賣公司表示，這批珠寶是瑪麗安東尼準備和法國路易十六國王逃離巴黎前，輾轉寄回奧地利家鄉。但不久後，這位皇后便被判處死刑送上斷頭台。她唯一倖存的女兒繼承這批珠寶，之後被意大利波旁·帕爾瑪公爵家族後代持有，長達二百年未公開曝光。 拍賣品項中最受外界注目，是一顆巨大橢圓形珍珠項墜，以三千六百萬美元（二億八千一百五十二萬港元）賣...
2018-11-16
據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，美聯首席高級營業經理馮根明表示，元朗采葉庭15座低層F室，面積509方呎，兩房間隔，議價後以575萬易手，呎價11297元。據悉，原業主於03年以138萬購入，...
2018-11-16
美國股市早段續挫，杜瓊斯工業指數曾跌219點，報24861點，中段十分波動。納斯達克指數一度跌39點，而標普五百指數曾挫23點，更為連跌6個交易日，末段大市回升。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報...
2018-11-16
自從朗奴高文今年二月接掌帥印，荷蘭漸漸重拾勁旅本色，各賽事近四場兩勝一和一負，箇中關鍵是翼鋒迪比改打前鋒激發其破門能力，於上述四戰獨取三球。橙軍今晚歐洲國家聯賽A1組繼續由此子攻堅，有力擊退陣容不整的法國，主勝捧得過。 （香港開電視77、有線602、662台周六凌晨3:45直播） 荷蘭在朗奴高文執教下逐漸回復昔日光彩，不同戰線對上四戰兩勝一和一負，包括歐國聯主場3:0大勝德國。他以華基爾雲迪積克成為防線重心效果顯著外，進攻翼鋒迪比改造成假中鋒更是妙著，由後者在新位置錄得三球一助攻可見一斑，朗奴高文直言：「擔任假中鋒，他既能發揮個人技術，又激活入球能力，蛻變成真正頂級...
2018-11-16
Electrolux全新推出的「變形」吸塵機，主機可沿手柄上下移動，清潔地板時把它往下移，能將重心降低，減低手腕負擔；清潔天花高位時，將主機往上移至手把頂部，效能高又省力，抵讚！文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛...
2018-11-16
近日熱播嘅台慶劇《是咁的，法官閣下》，雖被評為係3套台慶劇中卡士最弱。但播出兩周，劇中兩位資深大狀黃智賢(Ben)和關禮傑庭上庭外鬥智鬥嘴，被觀眾熱捧成「收視潛力股」。劇中Ben同王君馨嘅婚姻搞到一塌...
2018-11-16
吃麵包方便快捷，不少市民都「每日一包」，但當中暗藏高脂高鈉陷阱，消費者未必注意到。現時麵包店提供的營養資訊不足，政府及業界應研究加強營養資訊標示，甚至推出「低鈉」、「低脂」的標籤，方便對健康飲食有要求的市民，知所選擇。 消委會聯同食安中心測試麵包樣本，發現市面上一成半麵包屬「高脂」或「高鈉」；即使同款麵包，其鈉及脂肪含量亦有很大差異。有些消費者追求美味，未必在意鈉及脂肪含量超標，但相信亦有不少市民想食得健康，希望揀選低鈉低脂麵包。 不過，現時麵包店並無提供相關營養資訊，市民單憑麵包外表難判斷其脂肪及鈉含量。當局應鼓勵業界，為麵包提供鈉及脂肪含量；又或參考現時「有營食肆」計劃...
2018-11-16
新加坡馬會去年八月宣布，將於明年五月復辦兩場國際賽，途程分別為千二米及千六米。而為了有更佳準備，更已於今年五月先將克蘭芝一哩賽改為邀請賽。然而新加坡賽馬會昨日卻突然宣布，鑑於目前正在重整架構，以及投注方面將轉交目前管理足球投注的機構Singapore Pools操作，擬定復辦的國際賽將暫停，不過克蘭芝一哩賽則予以保留，並定於明年五月二十五日舉行，當天為黃昏賽事。 此外，新加坡賽馬亦宣布由明年一月開始，一般賽事的獎金架構將有變，除將五班賽獎金大幅提高百分之五十，達至約十七萬港元，以及維持新馬賽的獎金為十一萬三千港元外，其餘所有班次賽事的獎金都會減少， 一班賽更大減至百分之二十...
2018-11-16