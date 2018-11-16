保守黨擬提不信任動議 ﻿英內閣﻿﻿通過脫歐草案 ﻿

歐盟委員會在英國內閣通過脫歐協議草案後，公佈五百八十五頁的草案文本。草案分兩部份，大部份是「分手」協議內容，另外七頁是未來英歐關係政治宣言。協議內容涉及脫歐過渡期、分手費、公民權，以及確認避免愛爾蘭和英國北愛地區設立海關檢查的硬邊界作法。英國首相文翠珊亦宣佈，脫歐協議草案已獲內閣通過，但這只是草案所過的第一關，而難度最高一關，是在草案下月交國會表決之時。另外，有消息指部份保守黨脫歐派不滿草案，將向她提出不信任動議。￼



首相文翠珊經過長達五小時的特別內閣會議，已成功游說內閣成員支持其《脫歐協議草案》。草案提及脫歐後將有一段過渡期，以免雙方在過渡期結束後仍無法達成自貿協議，而英屬北愛爾蘭與愛爾蘭共和國會回復過去的邊界檢查，過渡期由明年三月正式脫歐後至二○二○年底。



脫歐協議亦規劃出一套「最後擔保方案」（backstop），即英國與歐盟達成的英歐單一關稅領域，北愛在產品流通上將遵循歐盟的單一市場規範在英歐單一關稅領域內，英國貨品進入其他二十七個歐盟國家，仍可享有免關稅與額度不受限。另外，長達五百八十五頁的草案文本中，亦有涵蓋脫歐分手費、雙方未來關係及彼此公民權益等。



文翠珊宣佈脫歐協議草案已獲內閣通過，但這只是草案所過的第一關，而難度最高一關，是在草案下月交國會表決之時。有消息指部份保守黨脫歐派不滿草案，將向她提出不信任動議。



協議草案過了內閣一關，還要過國會一關。文翠珊未公佈何時將草案呈交國會，但承認「前路艱難」。事實上，她是否能取得足夠票數通過草案亦成問題。



有英國記者指，脫歐派保守黨國會議員表示強烈不滿，可能會向文翠珊提出不信任動議。據報，繼脫歐事務大臣藍韜文後，就業及退休保障大臣麥蔚宜亦提交辭職信。







