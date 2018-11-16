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梅拉尼婭告狀成功 副國安顧問被調走

2018-11-16 列印
　　美國第一夫人梅拉尼婭日前罕見點名白宮副國家安全顧問里卡德爾，指其不適合繼續為特朗普工作後，里卡德爾迅即於周三被調走，白宮已證實她將會調職。

　　白宮發言人桑德斯發表聲明指，里卡德爾已離開白宮，將過渡至政府另一職務，並會繼續支持總統，但未有透露里卡德爾擔任甚麼新職位。

　　里卡德爾原在商務部任職，特朗普的國家安全顧問博爾頓邀請她擔任副手。兩名官員表示，博爾頓曾在幕後力保里卡德爾，但不成功。

　　一名資深政府官員披露，梅拉尼婭上月出訪非洲期間，里卡德爾和梅拉尼婭的幕僚在飛機座位安排和政府資源運用方面鬧得不愉快。

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