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SpaceX火箭成功發射卡塔爾通訊衛星

2018-11-17 列印
　　美國太空探索技術公司SpaceX周四利用二手「獵鷹九號」火箭，為卡塔爾發射一枚通訊衛星，並實現第一節火箭的海上回收。

　　美東時間周四下午三時四十六分（香港時間周五凌晨四時四十六分），「獵鷹九號」火箭從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，約三十二分鐘後，將衛星送入地球同步轉移軌道。

　　發射約八分鐘後，火箭第一節實現海上成功回收。這次使用的火箭第一節曾在今年七月將一枚加拿大通訊衛星送入太空，如今已是第二次使用。

　　傳統火箭都是一次性使用，回收火箭第一節旨在使運載火箭可重複使用，降低發射成本。SpaceX今次為卡塔爾發射的Es'hail 2通訊衛星由日本三菱電機公司製造，可為西亞和北非地區提供安全通訊。

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