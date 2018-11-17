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岐阜市再傳豬瘟 將撲殺23頭豬

2018-11-17 列印
　　日本岐阜縣再爆豬瘟疫情，岐阜市一處養豬場周五有豬隻被驗出疑似感染豬瘟，是繼九月後再度傳出疫情。岐阜縣政府將盡速撲殺養豬場內的二十三頭豬，防止疫情擴散。

　　岐阜縣及農林水產省表示，這個位於岐阜市畜產中心公園內的養豬場，發現一頭豬出現發燒及食欲不振等症狀，岐阜縣政府業務負責人周五凌晨前往查看，發現被檢驗的兩頭豬都出現豬瘟病毒陽性反應，疑似感染豬瘟。

　　這個養豬場共飼養二十三頭豬，岐阜縣政府將盡速撲殺所有豬隻。

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