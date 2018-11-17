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加州山火未熄 增至66死631失蹤

2018-11-17 列印
　　美國加州山火持續，救援人員周四在北加州「坎普山火」災區發現多七具遺體，令當地死亡人數增至六十三人，加上南加州的「伍爾西山火」造成三人喪生，令整個加州山火的死亡人數上升至六十六人。失蹤人數則由約三百人大幅增加一倍至六百三十一人。白宮宣佈，總統特朗普周六將前往加州視察，慰問災民。

　　山火的濃煙已嚴重影響附近地區，當局指多處的空氣質素達到「危險」級別，會影響健康。三藩市、薩克拉門托及奧克蘭等地的學校停課。特朗普將於周六前往加州慰問災民。

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