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倫敦環保集會 癱瘓五主要橋樑

2018-11-19 列印
■示威抗議主要集中在西敏橋。 美聯社
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　　英國倫敦有逾六千人參與環保示威，導致市中心五座橫跨泰晤士河的橋樑阻塞，八十五人因此被捕。示威者響應「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）活動，手持大型橫額，佔據國會對開的西敏橋，亦有示威者堵塞另外四條橫跨泰晤士河的橋樑，促請政府採取進一步行動，應對氣候變化，減少溫室氣體排放。活動主辦方表示，他們想向政府施壓，以對氣候變化採取進一步行動，並在二○二五年底前終止溫室氣體排放。示威民眾包括一家大小與退休民眾，他們周六上午在五座橋樑聚集，不到一小時就令所有通行道路受阻。

　　倫敦都會區警察局表示，所有橋樑已重新開放，被捕者大多因涉嫌阻礙交通。



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