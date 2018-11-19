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迪士尼星戰園區新樂章 傳奇配樂大師出山

2018-11-19 列印
　　美國加州迪士尼樂園和佛羅里達州的迪士尼世界度假區，正在興建名為「Star Wars: Galaxy’s Edge」的星球大戰主題樂園區。迪士尼周六公佈，星戰傳奇配樂大師威廉斯（John Williams）將會為星戰主題樂園區，提供新配樂。

　　迪士尼製作介紹新園區的影片，展示大量來自新園區的建築和景觀，又分享威廉斯創作的新配樂。

　　另外，迪士尼又展示「走私者逃亡」（Smuggler’s Run）和「反抗軍崛起」（Rise of the Resistance）的新機動遊戲片段。其中，「走私者逃亡」搭乘的是「千隼號」（Millennium Falcon），而「反抗軍崛起」用的則是第一秩序的飛船。

　　加州迪士尼樂園的星戰新園區將會在明年夏天開幕，而星戰新園區在迪士尼世界度假區的開幕日期，則定明年秋。

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