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黑龍江「熊出沒」公路散步覓食

2018-11-19 列印
　　內地網絡近日流傳一段影片，顯示在黑龍江撫遠東側外環路上，一隻熊在馬路休閒散步，黑龍江三江國家級自然保護區表示，公路上的這隻「熊出沒」仍未找到，目前還有兩隻熊和一老虎在逃，但保護區指牠們並非出逃，只是季節性遊蕩。

　　日前有傳媒報道黑龍江一公路上演「熊出沒」，保護區管理局指這隻熊已捉到，而據當地居民目擊及報案，還有兩熊和一老虎在逃。工作人員與當地警方以麻醉槍將麻醉成年熊後，再將之送至黑瞎子島。

　　不過，保護區管理局宣教科處指，影片中的熊仍未找到，相關保護區的工作人員仍舊在熊出沒地方附近把守，設置關卡，但目的並非是為將熊捕捉，而是提醒途經人士不要打擾熊。

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