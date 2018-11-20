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彭博140億捐贈母校

2018-11-20 列印
        美國億萬富豪、前紐約市長彭博周日宣布，將向母校約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）捐出十八億美元（約一百四十億港元），以資助校內中低收入本科生。這是美國歷來金額最大的院校捐款，外界認為，他此舉是為競逐二○二○年總統大選鋪路。

  美國頂尖學校的高等教育費用，每年動輒超過五萬美元（三十九萬港元），對大部份家庭來說難以負擔。
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