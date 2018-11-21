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親自出席儀式　拍馬屁惹熱議 特朗普夫婦白宮迎聖誕樹

2018-11-21 列印
　　美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭周一一身聖誕氣氛打扮，接收作為白宮官方聖誕樹的弗雷澤冷杉樹。特朗普期間還拍了一拍馬車上其中一隻馬的馬屁。

　　去年迎接聖誕樹的是特朗普的幼子巴倫和梅拉尼婭，但今年特朗普卻親自出席接收儀式，繫上紅色領帶的他和梅拉尼婭拖著手現身。梅拉尼婭披着紅黑格子長大衣，十分應景。

　　今年的白宮聖誕樹，是來自北羅來納州的弗雷澤冷杉，高十九點五呎，由馬車運抵白宮，現場還有記者及一些賓客。期間特朗普出手拍了一拍一隻馬的馬屁。

　　這棵聖誕樹將放置在白宮的藍廳展示。

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