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NASA訂造降噪超音速飛機

2018-11-21 列印
　　美國太空總署開始打造一架能革新空中旅遊、降低噪音的超音速飛機，名為X-59 QueSST，被形容是「和諧機之子」。

　　飛機降低噪音的秘訣在於獨特的形狀結構，使得超音速震波不會形成強大的音爆。

　　X-59 QueSST正由洛歇馬丁製造，合約總值二億四千七百五十萬美元（十九億三千五百八十萬港元）。這款飛機將於五萬五千呎高空飛行，時速一千五百一十三公里，預計在二○二一年底付運。

　　太空總署計劃在今個月內在德州沿海度假城市加爾維斯敦公開展示這項技術，以確保這架原型機以幾乎聽不到聲音方式穿越音障。

　　屆時將使用超音速F/A-18大黃蜂戰機模擬X-59的音量數據，約五百名居民將記錄噪音程度。

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