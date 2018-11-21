貓咪倖免加州山火 消防英雄暫收養

加州史上最致命山火持續燃燒，其中遭坎普山火蹂躪的天堂鎮，已造成至少七十七人喪生、約一千人下落不明及一萬一千多戶住宅被燒毀。當地一名消防員在災場救了一隻貓咪，自此貓貓如影隨形，不肯離開恩人半步。



這名叫科爾曼（Ryan Coleman）的消防員，上周二在天堂鎮附近救了這隻貓貓，並在社交網站facebook分享有關影片。



他對追隨者說，這隻貓貓不肯離開他半步，經常爬上他身上親近，對他十分依賴，人貓「老友鬼鬼」。



他的相關影片及照片被人分享了三萬三千次，而窩心影片則吸引約一百七十萬人次點擊。



有網民要求他把貓貓帶回家收養，他回應說也有這個念頭。



