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札幌初雪遲 平128年紀錄

2018-11-21 列印
　　日本北海道札幌市周二觀測到初雪，比往年遲了二十三天，比去年晚二十八天，平了一百二十八年前觀測史上札幌最遲下初雪的紀錄。

　　札幌管區氣象台表示，北海道上空一千五百公尺附近有寒氣流入，氣溫低於足以讓平地下雪的攝氏約零下六度。受此影響，札幌市周二凌晨零時五十分降下雨夾雪，這是當地今年第一場雪。

　　今年北海道降雪較往年來得遲，北部的稚內、中部旭川和東部的網走在這個月十四日才降下初雪，東南部的帶廣市則是在周一觀測到初雪，其中最北端的稚內初雪比去年延遲二十六天，創下一九九○年以來最晚初雪紀錄。

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